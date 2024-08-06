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Dünya
TRT Haber 06.08.2024 11:52

Mescid-i Aksa İmam Hatibi TRT'ye teşekkür etti: Türkiye, halkı ve hükümetiyle Filistin'in yanında

Cuma hutbesinde şehit İsmail Haniye’ye dua ettiği için önce fanatik Yahudilerce hedef gösterildi, sonra gözaltına alındı, ardından da hakkında Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma kararı verildi. İsrail güçleri ve fanatik Yahudi işgalcilerin hedefindeki isim 86 yaşındaki Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri TRT Haber'e konuştu.

Mescid-i Aksa’daki Cuma hutbesinde, İran'da alçak suikastla şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye’ye dua etti.

Mescidi Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail güçleri tarafından evi basılarak gözaltına alındı.

İkrime Sabri'ye ardından da hakkında Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma kararı alındı.

İsrail Haniye'ye dua eden Mescid-i Aksa imam hatibini gözaltına aldı
İsrail Haniye'ye dua eden Mescid-i Aksa imam hatibini gözaltına aldı

Fanatik Yahudiler, evin adresini ve konumunu sosyal medyada paylaşarak Mescidi Aksa İmamını hedef göstermişti.

“Mescid-i Aksa dünyadaki tüm Müslümanları temsil ediyor"

Şeyh İkrime Sabri, gözaltı sırasında kendisine, terör örgütü üyeliği, İsrail devletine karşı provokasyon, İsrail’in güvenliğini ihlal gibi suçlamalar yöneltildiğini söyledi:

“Ben cuma hutbesinde İsmail Haniye’ye taziye diledim. Çünkü Kudüs İsmail Haniye ile iç içedir. Bu taziye, Kuran-ı Kerim’de bir ayeti kerimede geçen ve ölülerimiz için okunan bir duadan ibaretti. Bana uzaklaştırma kararını bildiren polis yetkilisine bu kararın haksız olduğunu, dini geleneklere ve ibadet özgürlüğüne aykırı olduğunu ve bu kararı tanımadığımı söyledim. Ve kararın bildirgesini imzalamayı reddettim.”

86 yaşındaki Şeyh Sabri, ömrünün 51 yılını Mescid-i Aksa’da imam ve hatiplik yaparak geçirdi:

“Mescid-i Aksa’daki her şey Filistin’i ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil ediyor. Bu nedenle İsrail işgaline karşı etki ve baskı yapabilecek hiçbir sesin Aksa’dan çıkmasını istemiyorlar.”

"Mescid-i Aksa’da yaşanan tüm olayları yakından takip eden TRT’ye teşekkür ederim"

Şeyh İkrime Sabri, TRT’nin Filistin ve Mescid-i Aksa’daki İsrail ihlallerini takip eden yayınlarına da dikkati çekti. Türkiye’nin Filistin ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı:

“Genelde Filistin’de ve özelde ise Mescid-i Aksa’da yaşanan tüm olayları yakından takip eden TRT’ye teşekkür ederim. Türkiye şüphesiz ki geçmişten beri halkıyla, liderliğiyle ve hükümeti ile Filistin ile birliktedir. Bu şaşırtıcı değil, çünkü Filistin’de Türkiye’nin izleri ve kökleri bulunuyor.”

Ayasofya'dan dünyaya barış mesajı
Ayasofya'dan dünyaya barış mesajı

Fanatik Yahudiler sosyal medyadan Sabri'nin Kudüs’teki evinin konumunu ve koordinatlarını paylaşarak evin bombalanması için İsrail ordusuna skandal bir çağrıda bulunmuştu.

Ardından İsrail polisi tarafından evi basılan Şeyh Sabri, gözaltına alınmıştı.

Şeyh Sabri hakkında 1 hafta süreliğine Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma kararı verildi. Ancak İsrail polisi isterse bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. 

Haber: Mücahit Aydemir

Kamera: Hamza Naaji

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Mescid-i Aksa İmam Hatibi TRT'ye konuştu: Türkiye, halkı ve hükümetiyle Filistin'in yanında
Mescid-i Aksa İmam Hatibi TRT'ye konuştu: Türkiye, halkı ve hükümetiyle Filistin'in yanında
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