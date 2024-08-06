Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2024 15:41

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarına devam ediyor. Son olarak İsrail güçleri, Batı Şeria'da en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulme son vermiyor.

İsrail ordusu Beytüllahim, El Halil, Nablus, Beytüllahim, Cenin, Tubas, Kalkilya ve Ramallah kentlerinde de gece boyunca baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

"9 bin 970 Filistinli gözaltında"

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da geceden bu yana yaptığı baskınlar ve gözaltılarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "7 Ekim 2023’ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 970’e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 606 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

ETİKETLER
Batı Şeria Filistin Devleti Gazze İsrail Kudüs
Sıradaki Haber
Eski BM Filistin Özel Raportörü Lynk: İsrail işgali tümüyle yasa dışıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:39
Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse saldırı: 2 yaralı
16:34
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten küstah İsralli bakana sert tepki
16:47
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
16:20
Galler'de bir ilk: Eluned Morgan başbakan seçildi
16:17
Necmi dedenin güvercin sevgisi
16:29
Dışişleri Bakanlığı'ndan eli kanlı İsrailli bakana tepki
İsrail'in Cenin'deki saldırılarının izleri
İsrail'in Cenin'deki saldırılarının izleri
FOTO FOKUS
Necmi dedenin güvercin sevgisi
Necmi dedenin güvercin sevgisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ