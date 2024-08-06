İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulme son vermiyor.

İsrail ordusu Beytüllahim, El Halil, Nablus, Beytüllahim, Cenin, Tubas, Kalkilya ve Ramallah kentlerinde de gece boyunca baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

"9 bin 970 Filistinli gözaltında"

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da geceden bu yana yaptığı baskınlar ve gözaltılarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "7 Ekim 2023’ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 970’e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 606 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.