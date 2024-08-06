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Dünya
AA 06.08.2024 16:14

Galler'de bir ilk: Eluned Morgan başbakan seçildi

Galler Bölgesel Başbakanı Vaughan Gething'in istifasının ardından Mecliste yapılan oylamada Eluned Morgan, "Galler'in ilk kadın başbakanı" seçildi. Morgan, yaptığı açıklamada, "Bugün Galler'in ilk kadın Başbakanı olarak karşınızda durmak hayatımın en büyük onuru" dedi.

Galler'de bir ilk: Eluned Morgan başbakan seçildi

Geçen ay Galler İşçi Partisinin yeni lideri olan ve Mayıs 2021'den bu yana Sağlık Bakanı olarak görev yapan Morgan, Galler Parlamentosundaki (Senedd) 28 milletvekilinin oyunu aldı.

Böylelikle, "Galler'in ilk kadın Başbakanı" olan Eluned Morgan, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayının ardından resmen görevine başlayacak.

Morgan, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Galler'in ilk kadın Başbakanı olarak karşınızda durmak hayatımın en büyük onuru" ifadesini kullandı.

Yeni Başbakan Morgan, liderlik görevini üstlenirken selefinin başarılarını onurlandıracağı ve bu mirasa kendi katkılarını ekleyeceği sözünü verdi.

Aldığı bağışla tepki çekmişti

Vaughan Gething, martta göreve gelmesinin ardından Galler İşçi Partisi liderliği için yürüttüğü kampanyada aldığı 200 bin sterlinlik bağış nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu.

Daha önce çevreye zarar verdiği gerekçesiyle iki kez ceza kesilen bir şirketten aldığı bağışın kurallara aykırı olmadığını dile getiren Gething, parti içi yazışmaların sızmasıyla ilgili konuda ise bir bakanı mecliste suçlamış, Bakan Hannah Blythyn iddiaları reddetmişti.

Gething'in aldığı bağış, Plaid Cymru partisiyle iktidardaki Galler İşçi Partisi arasındaki bağı da koparmış, Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, Gething hakkında güvensizlik oyu çağrısı yapmıştı.

Galler Parlamentosunda haziranda güvensizlik oyu alan Gething, istifa etmeyi reddetmişti.

Gething, Galler kabinesindeki bazı isimlerin 16 Temmuz'da kendisini istifaya davet ederek görevlerinden çekildiklerini duyurmasının ardından istifa kararı aldığını açıklamıştı.

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