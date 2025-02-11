Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu hükümetinden esir takası anlaşmasını tamamlamasını istedi

Gazze'de esir tutulan Elon Ohel'in doğum gününü kutlamak için Gazze'deki esirlerin ailelerinin Tel Aviv'in merkezinde yaptığı toplantı, esir takası anlaşmasının askıya alındığının duyurulmasının ardından gösterilere dönüştü.

Hamas'ın 15 Şubat'ta yapılması planlanan 6'ncı tur esir takasını, İsrail'in anlaşma şartlarına uymadığı için askıya aldığını duyurmasının ardından çok sayıda İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin anlaşmayı tamamlaması talebiyle sokaklara döküldü.

Walla haber sitesinin haberine göre, ateş ve meşale yakan göstericiler İsrail Savunma Bakanlığı önündeki yolu kapatarak bölgede trafiğin aksamasına sebep oldu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep eden göstericiler, üzerinde "Hepsini geri getirin" yazılı dövizler taşıdı, "İsrail hükümeti anlaşmayı bozdu", "Netanyahu anlaşmayı bozdu" gibi sloganlar attı.

Kanal 12'nin haberine göre, oğlu Gazze'de tutulan İsrailli İlan, "En büyük korkuların gözlerimizin önünde gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Şimdiye kadar anlaşmanın ikinci aşamasından emin değildik, şimdi ise birinci aşamadan da emin değiliz." dedi.

İlan, esir takasının 5. turunda serbest kalan ve zayıf görünen İsraillilerin durumuna değinerek, "Bu görüntülerin karar vericileri (esir takasının) ikinci aşamasına geçmeleri ve (İsrailli esirlerin) serbest kalma ihtiyaçlarını anlamaları konusunda harekete geçirmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Oğlunun geri getirilmesini isteyen İlan, "Belki İsrail yeniden savaşa döner ve esirler İsrail ordusunun bombardımanında öldürülür veya oradaki şartlardan dolayı ölür." diye konuştu.

Gazze'de tutulan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zingaucker de Netanyahu'dan kabineyi toplamasını, müzakere heyetine tam yetki vermesini, esir takası anlaşmasını kısaltarak tüm esirleri tek seferde geri getirmesini istedi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.