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Tebriz Belediye Başkanı Baher, koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İran'ın Tebriz kenti Belediye Başkanı İrec Şehin Baher, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Baher, "Solunum problemi ve bazı COVID-19 belirtileri üzerine verdiğim testin sonucu pozitif çıktı." dedi.
Evde karantinada olduğunu dile getiren Baher, tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğünü belirtti.
Çin'den dünyaya yayılan COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 357'ye, vaka sayısı 70 bin 29'a ulaştı.
Etiketler: koronavirüs Tebriz iranSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 09:47
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