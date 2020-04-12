Haber Giriş: Kaynak: AA
Bangladeş'te 66 polis karantinaya alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Bangladeş'in Gopalganj bölgesinde, bir polis memurunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilmesi üzerine aynı karakolda görevli 66 polis evlerinde karantinaya alındı.
Muksudpur polis karakolu amiri A. K. Azad, yaptığı açıklamada, "En yüksek ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak, bu karakoldaki 66 polisin tamamını, üst makamların talimatı doğrultusunda 2 haftalığına ev karantinasına gönderdik." dedi.
Karakolda görev yapan 12 polisten alınan örneklerin COVID-19 testi için başkent Dakka'ya gönderildiğini söyleyen Azad, "Diğerlerinin örnekleri de yakında laboratuvara gönderilecek." diye konuştu.
Bangladeş'te şimdiye kadar 482 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: koronavirüs covid-19 coronavirüs bangladeşSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 09:37
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