Muksudpur polis karakolu amiri A. K. Azad, yaptığı açıklamada, "En yüksek ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak, bu karakoldaki 66 polisin tamamını, üst makamların talimatı doğrultusunda 2 haftalığına ev karantinasına gönderdik." dedi.

Karakolda görev yapan 12 polisten alınan örneklerin COVID-19 testi için başkent Dakka'ya gönderildiğini söyleyen Azad, "Diğerlerinin örnekleri de yakında laboratuvara gönderilecek." diye konuştu.

Bangladeş'te şimdiye kadar 482 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.