Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüste vaka sayısı 1 milyon 780 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1 milyon 780 bini aştı.
Worldometer internet sitesinde yer alan rakamlara göre 1 milyon 780 bin 440 kişi enfekte oldu.
192 ülke ve bölgede görülen virüs nedeniyle 108 bin 834 kişi hayatını kaybetti.
Pandeminin en hızlı yayıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde, ölü sayısı 20 bin 577'ye vaka sayısı 532 bin 879'a yükseldi.
İspanya'da ölü sayısı 16 bin 606'ya, İtalya'da 19 bin 468'e çıktı.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı koronavirüs dünya geneliSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 09:16
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