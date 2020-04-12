Worldometer internet sitesinde yer alan rakamlara göre 1 milyon 780 bin 440 kişi enfekte oldu.

192 ülke ve bölgede görülen virüs nedeniyle 108 bin 834 kişi hayatını kaybetti.

Pandeminin en hızlı yayıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde, ölü sayısı 20 bin 577'ye vaka sayısı 532 bin 879'a yükseldi.

İspanya'da ölü sayısı 16 bin 606'ya, İtalya'da 19 bin 468'e çıktı.