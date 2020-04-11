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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (COVID-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 760 bini geçtiği, 107 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 395 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
[Grafik: İletişim Başkanlığı]
Etiketler: koronavirüs İletişim Başkanlığı covid-19Son Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 22:32
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