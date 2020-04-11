Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız" dedi.

Uyarıların istisnasız her koşulda geçerli olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Koca, şunlara yer verdi:

"Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım."

31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.