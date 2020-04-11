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Bakan Koca: Mücadelemizin sonucuna odaklanalım
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız" dedi.
Uyarıların istisnasız her koşulda geçerli olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Koca, şunlara yer verdi:
"Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım."
31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020
Etiketler: son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 19:07
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