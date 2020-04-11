Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 33 bin 170 test yapıldı, 5 bin 138 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95 artarak 1101 oldu.

İyileşerek taburcu olan hasta sayısı ise 542 arttı, iyileşenlerin sayısı 2 bin 965'e yükseldi.

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bE3UbFG1xY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020

Toplam vakanın 52 bin 167'ye çıktığı Türkiye'de, son 24 saatte yoğun bakımdaki hasta sayısında düşüş gerçekleşti.

Bakan Koca, vaka sayısının, test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde arttığını söyleyerek, "Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte" dedi.