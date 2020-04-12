Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.23'te merkez üssü İran'ın Khoy kenti olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.