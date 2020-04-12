Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.23'te merkez üssü İran'ın Khoy kenti olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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