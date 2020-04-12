Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Katar ve Ürdün'de hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 216 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve ülkedeki vaka sayısının 2 bin 728'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 247 kişinin de tedavinin ardından sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Said Cabir, yaptığı yazılı açıklamada, 9 kişiye daha COVID-1 teşhisi konulduğunu ve toplam vaka sayısının 381'e yükseldiğini belirtti.

Cabir, toplam iyileşen kişi sayısının da 177 olduğunu ifade etti.