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Katar ve Ürdün'de vaka sayılarında artış
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı Katar'da 2 bin 728'e, Ürdün'de 381'e yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Katar ve Ürdün'de hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 216 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve ülkedeki vaka sayısının 2 bin 728'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada, 247 kişinin de tedavinin ardından sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanı Said Cabir, yaptığı yazılı açıklamada, 9 kişiye daha COVID-1 teşhisi konulduğunu ve toplam vaka sayısının 381'e yükseldiğini belirtti.
Cabir, toplam iyileşen kişi sayısının da 177 olduğunu ifade etti.
Etiketler: Ürdün Kuveyt koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 00:32
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