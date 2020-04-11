BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Antonio Guterres, Hristiyanların Paskalya, Yahudilerin Hamursuz Bayramı ve Müslümanların yaklaşan Ramazan ayını kutlayarak, "Bugün size özel bir çağrıda bulunmak istiyorum" dedi.

Dini günlerin toplumun ve ailelerin bir araya geldiği özel anlar olduğunu anlatan Antonio Guterres, "Ancak bu defa çok garip, gerçek üstü değişik bir zamandayız. Sokaklar sessiz, dükkanlar kapalı, ibadethaneler boş" sözlerini kullandı.

Guterres, bu kutsal günlerde başta salgın ile mücadele eden sağlık çalışanları olmak üzere virüse karşı savunmasız mültecilere ve diğer kesimlere dua edilmesi çağrısında bulunarak, "İş birliği, dayanışma ve inançla bu virüsü birlikte yenebiliriz ve yeneceğiz" dedi.