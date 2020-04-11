Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrika'da koronavirüsten can kaybı 700'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Afrika kıtasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüsten (COVID-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e yükseldi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada koronavirüsten son 24 saatte 91 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 700 oldu.
Kıtada 52 ülkeye yayılan COVID-19 vaka sayısı 13 bin 145'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 171'e ulaştı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 can kaybı afrikaSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 23:28
Sıradaki Haber
Haydar Aliyev Merkezine Türk bayrağı yansıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz