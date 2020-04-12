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Tayland'da COVID-19 vaka sayısı 2 bin 551'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Tayland'da, kaydedilen 33 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası ile toplam enfekte kişi sayısı 2 bin 551'e yükseldi.
Konuya ilişkin açıklama COVID-19 Durum Yönetim Merkezi'nden yapıldı.
Açıklamada, 33 yeni koronavirüs vakasının kaydedildiği, böylelikle toplam vaka sayısının 2 bin 551'e ulaştığı belirtildi.
74, 44 ve 65 yaşlarındaki 3 hastanın da salgında yaşamını yitirmesiyle ülkedeki ölü sayısının 38'e çıktığı ifade edildi.
İyileşen kişilere dair bilgi verilmedi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 Tayland kovid-19Son Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 09:30
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