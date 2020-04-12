Haber Giriş: Kaynak: İHA
Japonya’da 743 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya'da, kaydedilen 743 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası ile toplam enfekte kişi sayısı 7 bin 650'ye yükseldi.
Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, dün ülke genelinde kaydedilen 743 vaka ve bugün belirlenen yeni enfeksiyonlar, toplam vaka sayısını 7 bin 650’ye taşıdı.
Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya’nın farklı eyaletlerinden 6 bin 938 kişiye koronavirüsün bulaştığı bildirildi.
Dün akşamdan bu yana 4 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı da 144’e ulaştı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 JaponyaSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 09:44
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