Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, dün ülke genelinde kaydedilen 743 vaka ve bugün belirlenen yeni enfeksiyonlar, toplam vaka sayısını 7 bin 650’ye taşıdı.

Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya’nın farklı eyaletlerinden 6 bin 938 kişiye koronavirüsün bulaştığı bildirildi.

Dün akşamdan bu yana 4 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı da 144’e ulaştı.