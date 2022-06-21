Hayatta kalanlar Etiyopya'da birkaç yılın en kanlı olaylardan birini anlatırken, katliam raporları su yüzüne çıktı.

Ülkenin başbakanı Abiy Ahmed, Oromia'da "korkunç eylemler" olarak nitelendirdiği olayları kınadı, ancak şiddete ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Abiy pazartesi günü Twitter'da yaptığı açıklamada , "Masum sivillere yönelik saldırılar ve geçim kaynaklarının yasa dışı ve düzensiz güçler tarafından yok edilmesi kabul edilemez" dedi ve temel amacı toplulukları terörize etmek olan unsurların korkunç eylemlerine sıfır tolerans sözü verdi.

Etiyopya'nın en büyük etnik grubuna ev sahipliği yapan Oromia, uzun yıllardır siyasi marjinalleşme ve merkezi hükümetin ihmali konusundaki şikayetlerden kaynaklanan huzursuzluk yaşıyor.

Abiy Ahmed, Etiyopya hükümetinden sorumlu ilk Oromo, ancak bazı Oromolar onun topluluğun çıkarlarına ihanet ettiğine inanıyor.

Cumartesi günkü saldırıyı anlatan iki sakin, kurbanların bölgede azınlık olan etnik Amharalar olduğunu söyledi.

Saldırının, Kasım 2020'de başlayan ve binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olan kuzey Tigray bölgesindeki bir çatışmayla doğrudan bağlantılı olduğuna dair hiçbir belirti yok.

Saldırı, Oromia'nın batı kesimindeki batı Wollega bölgesinin Gimbi semtinde meydana geldi.

Bir sakin ölü sayısının 260, diğeri ise 320 olduğunu açıkladı. Sakinler güvenliklerinden endişe ettikleri için isimlerini vermekten kaçındı.