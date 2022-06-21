Anand CBC'ye verdiği röportajda, Rusya gibi otokrasiler bizi onlarca yıldır koruyan kurallara dayalı uluslararası düzeni tehdit ederken ve rakiplerimiz hipersonik silahlar ve gelişmiş seyir füzeleri gibi yeni teknolojiler geliştirirken, Kanada'nın NORAD yeteneklerini modernize etmesine acil bir ihtiyaç var” dedi.

Anand, ilk 3,8 milyar dolarlık (4,9 milyar Kanada doları) yatırımın, önümüzdeki yirmi yılda 31 milyar dolara kadar harcamaya yönelik daha iddialı bir planın sadece ilk kısmı olduğunu söyledi.

Paranın nereye gideceğine dair belirli bir açıklama sağlamadı, ancak bir Arctic ufuk ötesi radar sistemi, uzay tabanlı bir gözetleme projesi ve “Crossbow” adlı yeni bir sistem de dahil olmak üzere girişimin odaklanacağı birkaç alan belirledi.

Ontario, Trenton'daki bir hava üssünde konuşan Anand, Ottawa'daki hükümetin eskiyen füze uyarı sistemini yükseltmek için milyarlarca dolar taahhüt etmeye karar vermesinin nedeni olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını işaret etti.