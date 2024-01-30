Taliban yönetiminin Pekin'e atadığı Büyükelçi, Çin devlet başkanına güven mektubunu sundu

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Belhi, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Aralık 2023'te Afganistan'ın Pekin Büyükelçisi olarak atanan ve Bilal Kerimi olarak bilinen Mevlevi Esadullah'ın güven mektubunu kabul ettiğini aktardı.

Belhi, Çin Lideri Şi'nin Kerimi'ye başarı dilediğini kaydetti.

Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 1 Aralık 2023'te Kerimi'nin Pekin Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı.

Kerimi, Taliban yönetiminin Sözcüsü Mücahid'in yardımcılığı görevini yürütüyordu.