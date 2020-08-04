Haber Giriş: Kaynak: AA
'Taliban bayramda ateşkesi ihlal etti'
[Fotoğraf: AA]
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın bayramda ateşkesi 38 kez ihlal ettiğini kaydetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının bayram günleri düzenlediği saldırılarda 20 sivilin yaşamını yitirdiğini, 40 sivilin de yaralandığını belirtti.
Militanların, bayram günlerinde hem bombalı hem silahlı saldırılar yaptığını bildiren Aryen, böylece Taliban'ın verdiği sözü bile yerine getiremediğinin görüldüğünü ifade etti.
Aryen, Taliban'ın aksine Afgan güvenlik güçlerinin ateşkese uyduğunu vurguladı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların ateşkesi ihlal etmediği öne sürüldü.
Etiketler: talibanSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 09:36
Sıradaki Haber
Hindistan'da 803 kişi daha koronavirüsten öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz