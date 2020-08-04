Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 bin 50 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 855 bin 746'ya yükseldi.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 230 bin 510 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Brezilya’nın ardından "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.