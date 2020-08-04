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Hindistan'da 803 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 803 artarak 38 bin 938'e ulaştı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 bin 50 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 855 bin 746'ya yükseldi.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 230 bin 510 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Brezilya’nın ardından "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.
Etiketler: hindistan'da koronavirüs hindistan'da covid-19Son Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 09:31
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