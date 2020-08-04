Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 561 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 94 bin 665’e ulaştı.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 560 bin 218 vaka ve 23 bin 365 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsü atlatanların sayısı ise 1 milyon 912 bin 319 oldu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.