Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban’ın Afganistan’daki savaşı bitirmek için Katar’ın başkenti Doha’da 19-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak barış görüşmelerine ilk defa kadınların da olduğu bir heyetle katılacağını açıkladı.

Sözcü Zabihullah Mücahid, “Katar’daki toplantıda, Taliban heyetinin içerisinde kadınlar da olacak” ifadelerini kullandı.

Şubat ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantının devamı olan görüşme, Taliban ile Afgan siyasileri, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve muhalif politikacılar arasında gerçekleştirilecek.

Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis 1 ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Kaynak: Reuters