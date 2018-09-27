Afganistan, Taliban ile barış görüşmeleri için kararlı

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

"Taliban ile barış görüşmesi için kararlıyız"

Abdullah, terör örgütlerine karşı mücadeleyi sürdürdüklerini, terörü yok etmek için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Bazı ülkelerin terör gruplarını kendi çıkarları için kullandığını savunan Abdullah, teröre karşı hep birlikte ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

Abdullah, ''Afganistan hükümeti, Taliban ile barış görüşmesi için kararlı'' dedi. Taliban'a barış çağrısı yapan Abdullah, barışı kabul etmeleri durumunda örgüt üyelerinin Afgan vatandaşının sahip olduğu tüm haklardan faydalanacağının altını çizdi.

''Örgüt kampları kapatılmalı''

Hangi ülkede olursa olsun terör örgütlerinin kamplarının kapatılması ve liderlerinin yakalanarak adelet karşısına çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Abdullah, terör sorununun ancak bu şekilde üstesinden gelinebileceğini aktardı.

Abdullah, ''Afganistan halihazırda kuraklık, göç ve terör gibi birçok sorunla mücadele veriyor. Bu mücadelede dost ülkelerin desteğini bekliyoruz'' diye konuştu.

Kaynak: AA