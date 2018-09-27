Danimarka'da burkalı protestocuya sarılan polise soruşturma

Adı açıklanmayan polis memurunun soruşturma geçirmesine neden olan olay, Danimarka'da peçenin yasaklanmasına karşı Ağustos ayında düzenlenen bir protestoda yaşandı.

Muhafazakar Venstre partisi üyeleri, fotoğrafın medyada yer alması sonrası, kadın polis hakkında şikayette bulunmuştu.

"Polis hiçbir zaman taraf olmamalı"

Şikayet dilekçesini veren Venstre partisi üyesi Marcus Knuth bu hareketin, "Danimarka polisinin yasalardan çok burka protestocularına sempati duyduğu izlenimi" verdiğini savundu.

Knuth ülke medyasına yaptığı açıklamada, "Polis siyasi bir tartışmada isteyerek ya da istemeden hiçbir zaman taraf olmamalı" dedi.

Kadın polisin avukatı Torben Koch ise Reuters haber ajansına, müvekkilinin protestolarda gerilimi azaltmakla görevli biri olarak, "diyalog polisi" rolüne uygun hareket ettiğini söyledi.

200 civarında peçeli var

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ila 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Danimarka'da 5,7 milyon olan nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini Müslümanlar oluşturuyor.

Örtünme Yasası

Danimarka’da geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren “Örtünme Yasası”na göre, kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesi ile yüzü kapatmak yasaklandı.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (790 lira), ikinci defada 2 bin kron (bin 580 lira), üçüncü defada 5 bin kron (3 bin 950 lira) para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı 4 kezden fazla ihlal edenlere ise, her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 900 lira) ceza kesilecek.

Avrupa'da yayılıyor

Fransa, Nisan 2011'de yüzü tamamen kapatan örtünün toplum içinde giyilmesini yasaklayan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olmuştu. Hemen birkaç ay sonra da Belçika benzer bir kararı uygulamaya koydu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2017 yılında Belçika'nın peçe yasağının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olmadığını hükme bağladı.

Birçok Avrupa Birliği ülkesinde benzer yasaklar yürürlüğe konuluyor.

Kaynak: BBC, Reuters, AA