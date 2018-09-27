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ABD ve Japonya ticaret anlaşması için müzakerelere başlıyor

ABD ve Japonya, iki ülke arasındaki ticaret anlaşması için müzakerelere başlamayı kabul etti.

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ABD ve Japonya ticaret anlaşması için müzakerelere başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi.

Trump, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Japonya ile ticaret anlaşması için müzakerelere başlama konusunda hemfikir olduklarını belirterek, ticaret anlaşmasının "çok heyecan verici bir şey olacağını" söyledi.

Kyodo ajansının, Japonya Ekonomik Canlanma Bakanı Toşimitsu Motegi'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde de müzakereler sürdükçe Japonya'nın oto parçası ve araç ticaretinde yüksek vergilerden muaf olacağı belirtildi.

Motegi, müzakere edilecek anlaşmanın, serbest ticaret anlaşmasından farklı olacağını ifade ederek, ticaretin adil koşullarda yapılmasının önemli olduğuna inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: abd, jaonya, Donald Trump, Şinzo Abe
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