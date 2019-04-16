Hollanda'da İçişleri Bakanlığı ve Polis Teşkilatının talebi doğrultusunda farklı kurumların desteği ile hazırlanan 2018 ayrımcılık raporu yayımlandı.

Rapor, Polis Teşkilatı, Ayrımcılık Şikayet Hizmetleri (ADV), İnternet Ayrımcılığı Şikayet Bürosu (MİND) ve İnsan Hakları Komisyonundan elde edilen istatistiki bilgilere göre hazırlandı.

4 kurum tarafından toplam 10 bin 900 ayırımcılık olayı kayıt altına alındı. Buna göre vakaların ortalama yüzde 36’sını etnik azınlıklara yönelik ayrımcılık oluştururken, bunun bir önceki yıla göre yüzde 2 arttığı aktarıldı.

Din temelli ayrımcılığın yüzde 76'sı Müslümanlara yönelik

Vakaların ortalama yüzde 5’inin din temelli ayrımcılık olduğuna işaret edilen raporda, bunun yüzde 76’sında Müslümanların hedef alındığı belirtildi.

Müslümanlara yönelik ayrımcılığın daha çok iş hayatında ve başörtülülere karşı olduğu da vurgulandı.

Kaynak: AA