Hollanda'da Faslı bir aile, ırkçı saldırının hedefi oldu. Gün boyu takip edildiğini hisseden ailenin 18 yaşındaki oğlu, polisten onu evine götürmeleri için yardım istedi.

Faslı genç, evine gittikten kısa bir süre sonra yaklaşık 100 kişilik bir grup evin kapısında belirdi. Zorla eve giren ırkçı gençler, aileyi darp etti.

Saldırganlar, seçim kampanyasında da Faslıları hedef alan Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders'in ismiyle slogan attı.

Olay yerine giden polis, gruba müdahale etti. Saldırıyla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: TRT Haber