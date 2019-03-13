Akıllı telefon tabanlı mobil ödemede dünyaya öncülük eden Çin, yolculara yüz tarama sitemiyle metrolarda ödeme yapma imkanı getirmeyi planlıyor.

Hong Kong merkezli "South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, yolcular yakın zamanda Çin metrolarında yüz tarama sitemi sayesinde ödeme yapabilecek.

Çin'in Shenzhen şehrindeki yerel metro operatörü, yüz tanıma biletlemesi de dahil olmak üzere, ultra hızlı 5G ağı tarafından desteklenen çeşitli gelişmiş teknolojileri test ediyor.

Futian istasyonunda yolcular, akıllı telefonlardaki QR kod ya da biletlerin yerine giriş kapılarındaki tabletlere yüzlerini okutarak, ücretlerin otomatik olarak bağlantılı hesaplarından düşürülmesini sağlayabilecek.

Shenzhen Metrosu, şu anda deneme aşamasında olan yüz tanıma sistemiyle ödeme hizmetinin ne zaman başlatılacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Kaynak: South China Morning Post