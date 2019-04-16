Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesindeki kabinde akşam saatlerinde çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesi tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor ve içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Mescidi’nin yanı sıra küçük mescitler, müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı 144 dönümlük bir alandan oluşuyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan kınama

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberinde, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Mescid-i Aksa’nın güneybatısında bulunan Mervani Mescidi bölgesinde bir kabinde akşam çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın meydana gelmesini kınadığı ve kutsal mekanlara sahip çıkılması çağrısı yaptığı açıklandı.

Haberde, Abbas’ın Mescid-i Aksa’nın hem İslam dünyası için hem de insanlık için büyük bir değer olduğu ve sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.

Abbas’tan "Notre Dame" mesajı

Öte yandan haberde Abbas'ın, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin ise üzüntüsünü dile getirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA