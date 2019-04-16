Filistin Gazetecilere Destek Komitesinin "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde 3'ü kadın 22 gazeteci olduğu belirtildi.

Söz konusu gazetecilerden sadece 7'si hakkında mahkeme kararı bulunduğu, 4'ünün "idari tutuklu" olduğu, 11'inin ise gözaltında tutulduğu ve haklarında verilecek mahkeme kararını beklediği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşgalci İsrail, gazetecileri düşüncelerini ifade ettikleri için tutukluyor. İsrail söz konusu gazetecileri basın özgürlüğüyle ilgili uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde askeri mahkemelerde yargılıyor."

Gazetecilerin idari tutukluk, müebbet hapis, psikolojik tacizler, yargılanmadan hapishanelerde tutulmak, ev hapsi, tıbbi ihmal ve gözaltı sırasında işkence gibi çeşitli ihlallere maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in sadece bu yıl 6 gazeteci hakkında idari tutukluluk kararı verdiği paylaşıldı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli var.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyor.

Kaynak: AA