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Dünya
AA 23.06.2025 11:45

Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları başlatırken kentte patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları başlattı.

Kentte patlama sesleri duyuldu, büyük dumanlar yükseldiği görüldü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 13 Haziran'dan bu yana İran'ın birçok bölgesinde 6 havalimanına hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu: İran'dan yeni bir füze saldırısı başlatıldı
İsrail ordusu: İran'dan yeni bir füze saldırısı başlatıldı

Hedef alınan havalimanları arasında Tahran'daki Mehrabad, Tebriz ve İran'ın kuzey doğusundaki Meşhed havalimanlarının da yer aldığı ifade edildi.

Saldırılarda, havalimanlarının pistlerinin yanı sıra İran'a ait F-14, F-5 savaş uçaklarının da yer aldığı 15 hava aracının imha edildiği aktarıldı.

İsrail'in İran'a saldırıları gece saatlerinde de devam etti
İsrail'in İran'a saldırıları gece saatlerinde de devam etti

⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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