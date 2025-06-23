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Dünya
AA 23.06.2025 11:43

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "geçmişteki aptal başkanların" ülkesini çatışmalara sürüklediğini iddia etti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "önceki aptal liderlerin" ülkesini maliyeti yüksek ve uzun süren dış müdahalelere sürüklediğini iddia ederek, Başkan Donald Trump'ın farklı olduğunu savundu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "geçmişteki aptal başkanların" ülkesini çatışmalara sürüklediğini iddia etti

NBC News'e konuşan Vance, geçmiş Amerikan başkanlarını hedef alan eleştirilerde bulundu.

ABD'nin Orta Doğu'da uzun yıllar süren çatışmalara girmesinden vatandaşların yorulduğunu anladığını belirten Vance, "Ancak o dönemlerde aptal başkanlarımız vardı. Şimdi ise ABD'nin ulusal güvenlik hedeflerini nasıl gerçekleştireceğini bilen bir liderimiz var." diyerek Trump'ın saldırı kararını savundu.

Vance, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların uzun ve karmaşık bir sürece dönüşmeyeceğini dile getirerek, "Girdik, işimizi yaptık, İran'ı nükleer programında geri ittik. Şimdi bu nükleer programı kalıcı olarak ortadan kaldırmak için çalışacağız." dedi.

ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından 2001'de Afganistan'ı işgal etmiş, 31 Ağustos 2021'de son askerini de çekerek bu ülkeden ayrılmıştı.

Washington yönetimi, 2003'te de Irak'ı işgal etmiş, 2024'te ise ABD ve Irak hükümetleri, ülkedeki Amerikan askeri varlığının sonlandırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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