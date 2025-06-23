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Dünya
AA 23.06.2025 11:38

Soykırımcı İsrail, Gazze'de sivillere saldırmaya devam ediyor: 3'ü çocuk 6 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de sivillere saldırmaya devam ediyor: 3'ü çocuk 6 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Netzarim Koridorunun güneyinde yer alan Salahaddin Caddesi'nde yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yaralılar ve cansız bedenler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat'ta bulunan Avde Hastanesine nakledildi.

Durumu kritik olduğu belirtilen 16 yaralı başka hastanelere sevk edildi.

Deyr Belah Mülteci Kampı'ndaki bir evin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinliler İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu. Saldırı, çok sayıda Filistinlinin ölmesi ve yaralanmasına yol açtı.

İsrail güçleri ayrıca Refah'ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze kentini bombalaması sonucu ikisi kardeş, 3 çocuk hayatını kaybetti.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs’tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı’nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

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