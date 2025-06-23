Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.06.2025 11:02

Çin Dışişleri Bakanlığı: Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nın kapanma ihtimaline ilişkin, "Uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir güzergah. Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır” ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı: Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgi sorulara yanıt verdi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimalinin tüm dünya ekonomisini olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Sözcü Guo, "Basra Körfezi ve çevresindeki sular uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir güzergah. Bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet eder" ifadelerini kullandı.

Guo, ABD'nin saldırılarının ardından bölgenin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin, daha büyük bir kargaşaya sürüklenmesini önlemek için uluslararası topluma gerilimi düşürmeye yönelik çabaları artırma çağrısı yaptı.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

İran, daha önce, saldırıya uğraması halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı uyarısında bulunmuştu. Boğaz'daki tanker trafiğindeki geçici bir kesilmenin dahi petrol piyasasındaki büyük aksamaya yol açacağı öngörülüyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran petrolünü Asya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yüzde 25'inin ana güzergahı konumunda bulunuyor.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
ABD'nin İran'a yönelik saldırısının nükleer silah üretimini önlemeyebileceği iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu
11:43
ABD Başkan Yardımcısı Vance, "geçmişteki aptal başkanların" ülkesini çatışmalara sürüklediğini iddia etti
11:41
New York, ABD'nin saldırısının ardından İran'ın misilleme ihtimaline karşı teyakkuzda
11:40
Tesla, robotaksi hizmetini Austin’de başlattı
11:39
Soykırımcı İsrail, Gazze'de sivillere saldırmaya devam ediyor: 3'ü çocuk 6 kişi öldü
11:39
Durdurulan otomobilden Bizans dönemine ait mezar steli çıktı
Yeşilin tüm tonlarını barındıran "Acıpayam Kanyonu"
Yeşilin tüm tonlarını barındıran "Acıpayam Kanyonu"
FOTO FOKUS
Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu
Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ