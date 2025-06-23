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Dünya
AA 23.06.2025 10:50

ABD'nin İran'a yönelik saldırısının nükleer silah üretimini önlemeyebileceği iddia edildi

ABD'li kaynaklar, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırının tesisleri "tamamen yok etmediğini", bu nedenle İran'ın nükleer silah üretme tehdidini sona erdirmeyebileceğini öne sürdü.

ABD'nin İran'a yönelik saldırısının nükleer silah üretimini önlemeyebileceği iddia edildi

CNN'in konuyla ilgili bilgi sahibi askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise düzenlediği saldırının yol açtığı hasar henüz tespit edilemedi.

"Tesislerin yok edilmiş olması halinde bile bunun İran'ın nükleer silah üretme tehdidinin ortadan kalkması anlamına gelmediği" değerlendiriliyor.

"Tamamlanmamış bir saldırı"

Saldırıya ait uydu görüntülerini inceleyen Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü profesörü Jeffrey Lewis, CNN'e yaptığı açıklamada, operasyonda hedef alınan diğer iki tesisinin aksine İsfahan nükleer tesisine "sığınak delici bomba atılmadığını" ileri sürdü.

Tesisteki hasarın yerin üzerindeki yapılarla sınırlı olduğunu kaydeden Lewis, bu saldırının "tamamlanmamış" olduğunu ifade etti.

Lewis, İsfahan'da hasar almayan tünellerde yüzde 60'lık uranyum stoku depolandığını, bu nedenle gerekli materyale sahip İran'ın nükleer silah üretme ihtimalinin ortadan kalkmadığını belirtti.

New York Times'ın (NYT) edindiği uydu görüntülerinde, Fordo tesisinin "destek binası" olarak adlandırılan beyaz renkli ve dışarıda bulunan binasının saldırıda herhangi bir hasar almadığı ve sığınak delici bombanın giriş yerleri ortaya koyulmuştu.

ABD'li bir üst düzey yetkili yaptığı açıklamada, ABD saldırısının Fordo nükleer tesisini yok etmediğini ancak "ciddi şekilde hasar verdiğini" aktarmıştı.

Trump, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırı sonrasında bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtirken, Genelkurmay Başkanı Dan Caine dahil çeşitli güvenlik yetkililerinin, bu bölgelerin sadece "hasar aldığını" söylemesi dikkati çekmişti.

Uydu görüntülerinin, İran'daki "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" ifade eden Trump, "'Yok edildi' demek doğru bir ifade." demişti.

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