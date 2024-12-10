Tahran'da hava kirliliği nedeniyle tüm okullar ve kurumlar tatil edildi

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Tahran Belediyesi, başkentte devam eden ve tüm gruplar için sağlıksız seviyeye ulaşan hava kirliliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin Firuzkoh ve Demavend kentleri haricindeki tüm bölgelerinde okul öncesi, ilk, orta, lise düzeyi okullar ve üniversiteler ile özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlar iki günlüğüne tatil edildi.

Tatil süresince bankalar ile sağlık ve hizmet merkezileri çalışmayacak.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde Tahran'da bugün hava kirliliği 158 mikrogram/metreküp ölçüldü. Bu oran hava kalitesinin tüm yaş grupları için sağlıksız olduğu anlamına geliyor.