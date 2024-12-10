Katil İsrail'in Refah kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 3 Filistinli öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Refah kentinin kuzeyindeki Zuhur Mahallesi'nde toplanan sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistinli balıkçılar, İsrail ordusuna ait botlardan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında açıklarda avlanan balıkçılara açılan ateşte Filistinli bir balıkçının hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 786'ya, yaralı sayısının da 106 bin 188'e yükseldiği kaydedildi.