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Dünya
AA 10.12.2024 13:59

Fransa'da düşen hükümet "kapanmayı" engellemek için bütçe konusunda "özel yasa tasarısı" sunacak

Fransa'da 2025 bütçesi konusunda uzlaşı sağlanamamasının ardından muhalefetin gensoru önergesi ile düşürülen hükümet, olası bir kapanmayı engellemek için "özel bütçe yasa tasarısı" sunacak.

Fransa'da düşen hükümet "kapanmayı" engellemek için bütçe konusunda "özel yasa tasarısı" sunacak

Ulusal basında yer alan haberlere göre, solcuların ve aşırı sağcıların birlikte destek verdiği gensoru önergesiyle 4 Aralık'ta düşen hükümet, 2025 bütçesinin henüz onaylanamadığı ve kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede kapanma riskine karşı önlem almaya çalışıyor.

Düşen hükümetin bütçeden sorumlu Bakanı Laurent Saint-Martin TF1 kanalına yaptığı açıklamada, "özel tasarının hazır olduğunu ve bunun kapanmayı önleyeceğini" belirtti.

Operasyonlarının bütçe yetersizliği nedeniyle durma tehlikesine karşı hükümet, hazırladığı özel tasarı ile kamu servislerinde gelir gider akışının sürdürülmesine izin verecek.

Yarınki kabine toplantısında sunulması beklenen özel tasarı, yeni hükümet kuruluna kadar rutin işlerin yürütülmesinden sorumlu mevcut hükümete 2024 bütçesine göre hareket etme yetkisi verecek.

Fransa'da Başbakan Michel Barnier'nin merkez sağcı hükümeti yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından bütçe konusunda uzlaşı sağlanamaması üzerine 331 milletvekilin desteğiyle 4 Aralık'ta düşmüştü.

Son 2 yılda, 1 yıllık, 8 aylık ve 3 aylık olmak üzere 3 kısa ömürlü hükümet kurulan ülkede, siyasi krizin "sorumlusu" olarak görülen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakanı kısa sürece içinde atayacağının sinyalini verdi.

Macron'un yeni hükümet kurulma sürecinde siyasi parti liderleri ile görüşmeleri sürüyor.

Fransa'da normal şartlarda hükümet bütçesinin 31 Aralık'a kadar Parlamentodan geçmesi gerekiyor.

Ancak özel yasa tasarısının Parlamentoda kabul edilmediği senaryoda Macron, "kapanma" riskine karşı Anayasa'nın 16. maddesini işleterek, Parlamentoya danışmadan bütçe konusunda adımlar atabilir.

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