Duman 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.12.2024 14:11

BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgali, anlaşma ihlali

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etmesinin, 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğunu belirtti.

BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgali, anlaşma ihlali
[Fotograf: AA]

Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına katılarak Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pedersen, "(BM Genel Merkezi) New York'tan gelen mesaj aynı, gördüğümüz şeyin (İsrail ile Suriye arasında imzalanan) 1974'teki Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğu" dedi.

Pedersen, New York'taki meslektaşlarıyla bu konuyu yakından takip edeceklerinin de altını çizdi.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in 431 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 786'ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:18
Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
15:07
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
15:03
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Bir yılda öldürülen gazetecilerin yarısından fazlası Gazze'den
15:03
Batı Trakya Türkleri: Yunanistan'ın azınlık haklarımız konusundaki tutumları yıllardır değişmedi
15:04
Suriye'de zindanlarda geçirdiği 33 yılın ardından ülkesine dönen Lübnanlı yaşadıklarını anlattı
Bingöllü besici aile hayvanları için doğa ve iklim koşullarıyla mücadele ediyor
Bingöllü besici aile hayvanları için doğa ve iklim koşullarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki insan hakları ihlalleri
Gazze'deki insan hakları ihlalleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ