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Tahran'da 13 taksici koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 13 taksici hayatını kaybetti.
Tahran Taksi Yönetim ve Denetimi Genel Müdürü Ali Rıza Gannadan, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Gannadan, "Tahran'da 302 taksici Kovid-19'a yakalandı. Şu ana kadar bu virüsten 13 taksici hayatını kaybetti" dedi.
COVID-19'a yakalanan taksicilerden 198'inin hastanede tedavisinin sürdüğünü dile getiren Gannadan, 53 taksicinin evinde karantinada olduğunu söyledi.
Başkent Tahran'da yaklaşık 80 bin taksi bulunuyor.
Etiketler: tahran koronavirüs iranSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 13:05
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