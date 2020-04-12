Tahran Taksi Yönetim ve Denetimi Genel Müdürü Ali Rıza Gannadan, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Gannadan, "Tahran'da 302 taksici Kovid-19'a yakalandı. Şu ana kadar bu virüsten 13 taksici hayatını kaybetti" dedi.

COVID-19'a yakalanan taksicilerden 198'inin hastanede tedavisinin sürdüğünü dile getiren Gannadan, 53 taksicinin evinde karantinada olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'da yaklaşık 80 bin taksi bulunuyor.