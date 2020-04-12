Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarına bakan ve bu hastalık sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun ismi, Çad'daki su kuyusunda yaşayacak.

"Ona birçok insanın dua etmesini sağlayacak hayırlı çalışmaya önayak olmak istedik"

Adı aynı zamanda Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine verilen Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun ismini taşıyan kuyunun hizmete girmesiyle, temiz içme suyuna kavuşan bölge halkının dua ettiği, çocukların ise suyla oyun oynayarak sevinç yaşadıkları görüldü.

Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (İDEA) Dernek Başkanı Mustafa Yıldız, yaygın olarak temiz içme suyu ihtiyacı olan, suyun zor şartlarda ya da uzak mesafelerden temin edildiği bölgelerde çalıştıklarını söyledi.

İki yıl önce kurulan derneğin bugüne kadar Çad'da 700 kuyu açtığını anlatan Yıldız, bu kuyular aracılığıyla yaklaşık 300 bin kişiye sağlıklı içme suyu ulaştırıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu adına su kuyusu açılması fikrini dernek yöneticilerinin ortaya atarak hayata geçirdiğini ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

"Böyle bir ortamda özellikle hocamızın adını yaşatacak, ona birçok insanın dua etmesini sağlayacak hayırlı çalışmaya önayak olmak istedik. Bu hastalığın en büyük önleyici etkenlerinden birisinin su olması hasabiyle de hocamızın adına çok anlamlı olacağını düşündük."

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Çapa Tıp Fakültesi Su Kuyusu'nun, bağışçıların katkılarıyla Çad'ın başkenti Encemine'ye yaklaşık 300 kilometre mesafede bulunan Bousso kenti kırsalındaki Beyli Buse köyünde hizmete açıldığını kaydeden Yıldız, "Yaklaşık bine yakın insan bu kuyudan istifade edecek. Dolayısıyla bunca insanın duası da inşallah Cemil Hoca'nın ruhuna ulaşmış olacak" dedi.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun pek çok öğrenci yetiştirdiğini, bu yönüyle ülkenin önemli değerlerinden birisi olduğunu belirten Yıldız, merhum Taşcıoğlu'nun hayırla anıldığını sözlerine ekledi.