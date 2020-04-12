Haber Giriş: Kaynak: AA
BAE'de mahsur kalan Cezayirliler tahliye ediliyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) koronavirüs (COVID-19) nedeniyle uçuşların askıya alınmasından dolayı ülkesine dönemeyen 900 Cezayir vatandaşının tahliyesine başlandı.
Cezayir devlet televizyonunun haberinde, BAE'deki Cezayirlilerden 250'sinin başkent Cezayir'deki Huari Bumedyen Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.
Haberde, yapılan test sonucunda 36 Cezayirlide COVID-19 tespit edildiği ve bu kişilerin uçağa alınmadığı ifade edildi.
Ülkesine dönen Cezayirlilerin, 14 gün süreyle karantinada kalacağı açıklanırken, BAE'deki diğer Cezayir vatandaşlarının 4 uçakla tahliye edileceği bildirildi.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle can kaybı 275'e, toplam enfekte kişi sayısı ise bin 825'e yükselmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 BAESon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:24
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