Cezayir devlet televizyonunun haberinde, BAE'deki Cezayirlilerden 250'sinin başkent Cezayir'deki Huari Bumedyen Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Haberde, yapılan test sonucunda 36 Cezayirlide COVID-19 tespit edildiği ve bu kişilerin uçağa alınmadığı ifade edildi.

Ülkesine dönen Cezayirlilerin, 14 gün süreyle karantinada kalacağı açıklanırken, BAE'deki diğer Cezayir vatandaşlarının 4 uçakla tahliye edileceği bildirildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle can kaybı 275'e, toplam enfekte kişi sayısı ise bin 825'e yükselmişti.