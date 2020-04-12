Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Malezya'da 4 bin 683 kişi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AFP]
Malezya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 153 artarak 4 bin 683'e ulaştığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Malezya Sağlık Bakanlığından yapıldı.
Bakanlık, kaydedilen 153 yeni vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 683'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 artışla 76'ya ulaştığını bildirdi.
Ayrıca, şu ana kadar kaydedilen vakaların yüzde 45'inin iyileştiği belirtildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bin 994'e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 781 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 MalezyaSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:19
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