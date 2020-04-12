Konuya ilişkin açıklama Malezya Sağlık Bakanlığından yapıldı.

Bakanlık, kaydedilen 153 yeni vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 683'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 artışla 76'ya ulaştığını bildirdi.

Ayrıca, şu ana kadar kaydedilen vakaların yüzde 45'inin iyileştiği belirtildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bin 994'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 781 bini aşmış durumda.