Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Endonezya'da son 24 saate 46 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'da koronavirüs (COVID-19) salgınında 46 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 373'e yükseldi.
Konuya ilişkin açıklama Endonezya Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 46 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde toplam can kaybının 373'e çıktığını, vaka sayısının ise 399 artarak 4 bin 241'e ulaştığını duyurdu.
Açıklamada taburcu olan hastalara ilişkin bilgi verilmedi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bin 994'e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 781 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 EndonezyaSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:01
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