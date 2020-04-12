Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Filipinler'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 297'ye çıktı
[Fotoğraf: AFP]
Filipinler'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 297'ye, vaka sayısının ise 4 bin 648'e yükseldiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 50 kişinin daha COVID-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 297'ye çıktığını duyurdu.
Ayrıca, kaydedilen 220 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının 4 bin 648'e yükseldiği ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bin 994'e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 781 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 FilipinlerSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 11:48
Sıradaki Haber
Avrasya ülkelerinde koronavirüste son durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz