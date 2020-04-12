Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
İspanya'da 1 günde 619 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya'da COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı, COVID-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Bakanlık, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 619 artarak 16 bin 972'ye çıktığını duyurdu.
Ülke genelindeki vaka sayısı ise 4 bin 167'lik artışla 166 bin 19'a yükseldi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 109 bin 312'ye yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 783 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 İspanyaSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:44
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