İspanya Sağlık Bakanlığı, COVID-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Bakanlık, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 619 artarak 16 bin 972'ye çıktığını duyurdu.

Ülke genelindeki vaka sayısı ise 4 bin 167'lik artışla 166 bin 19'a yükseldi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 109 bin 312'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 783 bini aşmış durumda.