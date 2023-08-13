Açık 37.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.08.2023 16:11

Tacikistan: Yaklaşık 100 Tacik mahkum Rusya'daki hapishanelerden savaşa gönderildi

Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazon Rahimzade, yaklaşık 100 Tacik mahkumun Rus hapishanelerinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderildiğini açıkladı.

Tacikistan: Yaklaşık 100 Tacik mahkum Rusya'daki hapishanelerden savaşa gönderildi
[Fotograf: AA]

Rahimzade, Duşanbe’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'daki cezaevlerinden savaşa gönderilen Tacik mahkumlarla ilgili bilgi paylaştı.

Rusya’daki hapishanelerde tutulan yaklaşık 100 Tacik hükümlünün bölgeye yollandığını kaydeden Rahimzade, Rus yetkililerin konuyla ilgili bilgi vermediğini, iki ülke arasında bununla alakalı veri paylaşımına ilişkin bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi.

Rahimzade, Rusya'daki cezaevlerinden bölgeye gönderilen Tacik mahkumlarla ilgili bilgi veren ilk Tacikistanlı yetkili oldu.

Tacik basını, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 20 Tacik mahkumun kimlik bilgilerini açıklamıştı.​​​​​​​

ETİKETLER
Tacikistan Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
ABD'de evde patlama: 4 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
İstanbul'da taksicilerin taksimetre güncelleme mesaisi
15:38
TCG Fatih Fırkateyni sondaj gemilerine refakat etti
15:24
Türk çayı 7 ayda 17,2 milyon dolar kazandırdı
15:33
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altında
15:06
Hatay'da orman yangını
14:59
ABD'de evde patlama: 4 ölü
Ankara'da doğal yaşam
Ankara'da doğal yaşam
FOTO FOKUS
ABD'de evde patlama: 4 ölü
ABD'de evde patlama: 4 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ