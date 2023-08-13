Pakistan'da çıkan çatışmada bir asker öldü, 4 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Bajaur bölgesinde güvenlik güçleri, militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 4 militan etkisiz hale getirildi, bir asker yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte mensup olduklarına dair bilgi paylaşmadı.

Bajaur'da 30 Temmuz'da İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan intihar saldırısında 63 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü verilerine göre, bu yılın 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları artış gösterdi.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.