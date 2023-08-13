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Dünya
AA 13.08.2023 11:09

ABD, İtalya'dan çalınan 250'den fazla el yapımı antika eşyayı iade etti

ABD, İtalya'dan çalınarak 1990'larda ülkedeki müzelere ve koleksiyonculara satılan 250'den fazla el yapımı antika parçayı iade etti.

ABD, İtalya'dan çalınan 250'den fazla el yapımı antika eşyayı iade etti
[Fotograf: AFP]

BBC'nin haberine göre İtalya'ya geri verilen tencere, tablo ve heykel gibi parçalardan bazılarının tarihi 3 bin yıl kadar eskiye dayanıyor.

Eserlerin arasındaki mozaiklerden bazılarının değerinin milyonlarca euro olduğu tahmin ediliyor.

Bu eserlerin, 1990'larda İtalya'dan çalındığı ve mezatçılar aracılığıyla ABD'deki müze ve koleksiyonculara satıldığı belirtiliyor.

İtalya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Teksas'taki müzede sergilenen eserlerin yasa dışı yollarla edinildiği polis tarafından öğrenildi; koleksiyoncu antika parçaları geri verdi.

Müzeden yapılan açıklamada eserlerin müzeye "hediye" edilmek istendiği ancak bu teklifin kabul edilmeyerek bağışçının İtalya Kültür Bakanlığına yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

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